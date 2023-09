Modica-Pozzallo. Strada dissestata causa incidente

Potevano esserci conseguenze ben più nefaste per un cittadino pozzallese nella mattinata di domenica a causa di un incidente autonomo, fortunatamente senza feriti. L’ignaro conducente transitava sulla strada che porta sulla bretella per la zona Asi, la zona industriale Modica-Pozzallo, dove, fra un dosso e crateri disseminati lungo il percorso, ha concluso il suo viaggio ai bordi dell’asfalto. La causa dell’incidente, un pneumatico “saltato” per le troppe buche sull’asfalto. L’uomo, da solo dentro l’abitacolo dell’autovettura, percorre quasi quotidianamente quel tratto di strada e più volte ha evidenziato come i pericoli su quel tratto stradale siano all’ordine del giorno. Buche ben visibili non solo per l’asfalto da ripavimentare, ma anche per quei tombini disseminati lungo l’arteria che obbligano i conducenti di automobili a zigzagare, creando non pochi disagi per chi circola anche in direzione opposta.

