$contrino… un caffè 50 centesimi. Riceviamo

A Catania, nella centralissima Via Francesco Crispi a 200 MT dal tribunale, sulla banchina lato destro a vista dei passanti, ti colpisce un cartello attaccato su un cavaliere di metallo di quelli che promuovono gelati industriali con su scritto ” caffè 50 centesimi “! Incuriosito da tale richiamo, volevo capirne di più. Parcheggiata l’auto, entro in questo piccolo bar (non più di 10 MT quadrati) e alle spalle del bancone un retro bottega adibito a laboratorio per la preparazione di colazioni dolci e salate, granite e pasti veloci. Mi viene in mente il tormentone di quest’ estate 2023: “lo $contrino”, indiscusso protagonista del web e della stampa. Non si è parlato d’altro in questa torrida estate ovvero dei prezzi esagerati. Entro, mi avvicino al bancone e chiedo un caffè che una signora mi prepara con una macchina professionale a 3 bracci. Consumato il mio espresso, pago solo 50 centesimi, non male e con molta schiuma (la quale dipende dall’utilizzo della miscela qualità Robusta). Chiedo come mai un caffè a 50 centesimi? Quali i vantaggi, considerati i tempi attuali? Nancy & Luciano, i titolari, mi rispondono: “Per fare un incasso giornaliero dignitoso, l’unica strategia è necessario fare in modo che un avventore possa entrare nel nostro piccolo bar, considerando i numerosi competitor nel circondario della pretura e del Tribunale di Catania, strutture eleganti, ben arredati e spaziosi. Così quando gli avventori entrano per consumare il nostro caffè, probabilmente consumeranno una colazione completa o ritorneranno in altro momento della giornata per rinfrescarsi con una granita al costo massimo di 2,5 € vari gusti e una brioche con “tuppo” ad un euro, bottigliette d’acqua, bibite, snack, etc., per non parlare nella torrida estate, magari per bere “U griccio” piuttosto che un pasto veloce. Il nostro obiettivo è contenere i prezzi e far sì che per tutto l’anno possiamo assicurarci la fedeltà dei clienti.

Facciamo una valutazione oggettiva dello scontrino. Per preparare un buon caffè ci vogliono almeno 6/7 grammi di miscela e da un chilo di caffè di grani si possono fare 142 / 160 caffè. Le miscele bar, com’ è noto, hanno un costo maggiore rispetto alle miscele ad uso casalingo che si vendono nei supermercati.

In questo caso il prezzo di una miscela bar può variare da 18 a 40 euro al kg ma sempre 140/ 160 sono i caffè che si possono fare. A tutto ciò dobbiamo aggiungere il costo ammortamento (acquisto macchina professionale, manutenzione, il tempo impiegato, la pulizia quotidiana, il macinino, i consumi energetici, il costo del personale, ma questo vale per ogni esercizio. Nel nostro caso abbiamo una gestione familiare. Alla fine calcolando 140 caffè a 0,50 centesimi ricaviamo 70/ 80 euro a fronte di un acquisto di 18 euro/ kg per la miscela bar”. Non è mia intenzione fare i conti in tasca a chi svolge un lavoro stressante per cui ho tanto rispetto per questi esercenti per i sacrifici giornalieri che fanno per portare avanti un’attività impegnativa e dare un servizio ai consumatori”.

Negli ultimi anni i consumi di caffè fuori casa sono notevolmente diminuiti a discapito di macchinette per cialde o capsule presenti in tutte le case (tra l’altro il più delle volte devo dire che è anche buono).

Rispetto al continente noi tuttora godiamo della gestione dei pubblici esercizi affidata agli “indigeni”, per questo auguriamoci che resistano il più possibile nel portare avanti queste attività commerciali. Che Sicilia sarebbe se un domani trovassimo a gestire questi pubblici esercizi alla mescita sparsi nei quartieri delle città e nei borghi asiatici o di altre nazioni. Pensateci bene esercenti: prima di elaborare un listino prezzi si deve pensare al domani e non all’immediato e non posso non riconoscere l’importanza sociale e aggregante che hanno i bar e le caffetterie nella nostra società come punti d’incontro e di scambio. Ma per molti avventurieri dello Scontrino fuori di testa se non moderano i prezzi probabilmente saranno destinati a cedere l’attività agli asiatici & c., o chiudere l’attività e noi ritrovarci in mano un thermos con il caffè fatto in casa con la moka per andare a lavorare!

