Monterosso. L’Amministrazione Comunale risponde alla minoranza

In merito alle critiche da parte della minoranza all’Amministrazione Comunale sullo stralcio cartelle esattoriali pronta, immediata e puntuale la risposta sia del sindaco che del presidente del consiglio. Loro ribadiscono quanto segue: “ Con delibera del Cosiglio Comunale del 28 gennaio 2023 è stato votato all’unanimità il diniego stralcio Parziale Articolo 1, Commi 227-229, LEGGE N. 197/2022.( stralcio cartelle). Qui di seguito si riporta alcuni dati della seduta.

L’anno duemilaventitré addi ventisette del mese di gennaio alle ore 19,16 e ss. in Monterosso Almo nel Centro di Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 24/01/2023 Prot. N° 809 notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l’avviso di convocazione all’Albo on-Une Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria e urgente, Presenzia la seduta il Segretario Dott.ssa Chiara Sallemi. Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 3) all’o.d.g., avente ad oggetto “Approvazione diniego stralcio parziale articolo l, commi 227-229.Legge n.197/2022” e chiede alla responsabile dell’Area Finanziaria di relazionare sul punto.

Presa la parola, la Dott.ssa Morello illustra sinteticamente la proposta.

Successivamente, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di cui al punto 3) all’o.d.g..

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti: 08

votanti: 08 favorevoli: 08 contrari: O astenuti: nessuno. Il Presidente del Consiglio

sulla scorta dell’esperita votazione, dichiara approvata all’unanimità la proposta avente ad oggetto “Approvazione diniego stralcio parziale articolo l, commi 227-229.Legge n.197/2022”.

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta d’immediata esecutività della delibera di cui supra al punto 3) all’o.d.g. testé approvata. La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti: 08

votanti: 08 favorevoli: 08 contrari: O astenuti: O

Il presidente del Consiglio

sulla scorta dell’esperita votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto “Approvazione diniego stralcio parziale articolo l, commi 227-229.Legge n. l 97/2022”.

Da precisare che negli otto voti favorevoli erano presenti sia la maggioranza che l’opposizione.

