Ragusa. Si sono insediati al Comune i nuovi ragazzi del Servizio Civile

Presenti il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore alle Politiche Giovanili Simone Digrandi, si sono insediati oggi al Comune i nuovi ragazzi del Servizio Civile.

“Come si faceva a scuola, – ha commentato il primo cittadino – la tendenza iniziale è sempre a sparpagliarsi e a sedersi in fondo, eppure so già che le nuove ragazze e i nuovi ragazzi del Servizio Civile, che oggi si insediano al Comune di Ragusa, presto saranno in prima linea.

In questi anni, questa buona pratica ormai radicata nel nostro Municipio ha visto i giovani volontari affiancare il personale più esperto e imparare a gestire situazioni complesse, diventando spesso elementi preziosi nel buon funzionamento della macchina comunale.

Al di là della retribuzione, al di là delle competenze acquisite, è bello sentire come uno dei motivi che spingono questi giovani a impegnarsi è quello di voler fare qualcosa di buono e di importante per la propria città.”

