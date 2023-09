Messico. Elicottero si schianta al suolo: tre morti

Tre persone sono morte nel comune di Tuxpan, nello stato di Jalisco, nel Messico occidentale, dopo che un elicottero si è schiantato al suolo in un campo di grano, incendiandosi. L’elicottero ad uso privato era partito dal vicino stato di Colima e la sua destinazione non è stata resa nota. “Il nostro personale in coordinamento con i vigili del fuoco di Tuxpan sta lavorando per contenere l’incendio che si sta propagando”, ha riferito la Protezione Civile di Jalisco. Finora non si conoscono le cause dell’accaduto, ma sono state avviate indagini per fare chiarezza. Anche le identità delle persone che hanno perso la vita non sono state rese pubbliche. Il mistero su cosa trasportasse l’elicottero, oltre le persone decedute, permane.

