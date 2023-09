M5s. Oltre 250 persone ieri a Ragusa per la riunione regionale

Oltre 250 persone provenienti da tutta la Sicilia, una sala strapiena e grande entusiasmo. E’ partita ieri da Ragusa, organizzata dal coordinatore provinciale Federico Piccitto e dalla deputata regionale Stefania Campo la prima riunione regionale del Movimento 5 Stelle. Alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, dei portavoce nazionali, dei sindaci e dei rappresentanti nei Consigli comunali, degli attivisti e dei simpatizzanti, si è fatto il punto sull’organizzazione territoriale del Movimento e sui temi della pace, della giustizia sociale, transizione ecologica e digitale, rispetto della persona. Particolarmente apprezzato e coinvolgente l’intervento in videoconferenza del presidente Giuseppe Conte, che ha parlato di salario minimo e della prossima raccolta firme. “Siamo molto soddisfatti della riuscita della riunione – dice Federico Piccitto – C’è una grande voglia di ripartire e di farlo tornando tra la gente. Si parte con i gruppi territoriali e in questo senso, per quanto riguarda la provincia iblea, partono quelli di Ragusa, Modica e Vittoria. C’è da dare risposte ai cittadini e a tutta quella gente che non ha voce e che non è rappresentata”.

Da parte sua, Stefania Campo aggiunge: “Si è trattato di un incontro che preannuncia la formazione di una nuova struttura che avrà dei referenti, ma che continuerà a dare alla base un grande peso per ascolto e confronto. Non posso che essere molto soddisfatta della riuscita. Ci attendono sfide importanti e siamo pronti. Andiamo avanti restando sempre coerenti con la nostra storia”.

