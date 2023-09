FNSI: intelligenza artificiale e lavoro giornalistico

Venerdì 29 settembre 2023 dalle 9 alle 14, nella sala “Walter Tobagi” della Federazione nazionale della Stampa italiana (Corso Vittorio Emanuele II n° 349, Roma), si svolgerà il corso di formazione “Intelligenza artificiale e il lavoro giornalistico. I robot in redazione: opportunità o minaccia? Come utilizzare deontologicamente al meglio il Machine Learning nella professione”. Nel corso del seminario, organizzato con ForMedia, verrà analizzato quale sarà il ruolo dell’AI e le possibili ripercussioni sui posti di lavoro. Saranno elencate le sfide e i rischi sulla disinformazione e sulla qualità e trasparenza della notizia, oltre ai potenziali pericoli sia in termini di informazione che dal punto di vista etico. I relatori del corso, che verrà moderato dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro, saranno il direttore della Scuola di giornalismo di Urbino Giampiero Gramaglia, la giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, Giulia Pozzi (giornalista e senior analyst per NewsGuard, organizzazione attiva nel contrasto alla disinformazione), Baldo Meo (direttore relazioni esterne e rapporti con i media del Garante per la privacy), il giornalista Stefano Feltri, il direttore dell’agenzia Askanews Gianni Todini, il direttore del quotidiano online Formiche.net Giorgio Rutelli, il caporedattore e il vicecaporedattore Esteri di Mediaset, Luca Rigoni e Alfredo Macchi.

ass/gr