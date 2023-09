Formidabili quegli anni . Modica, era l’anno scolastico 1960/61

Formidabili quegli anni . . . proprio così. Era l’anno scolastico 1960/61, gli alunni si preparavano per gli esami di licenza elementare e per quelli di ammissione alle medie. Il maestro Carmelo Cassarino (deceduto qualche anno fa all’età di 103 anni), come era solito fare a quel tempo, li volle immortalare con delle foto ricordo. Oggi, quegli alunni, per ricordare quel periodo si sono riuniti nella loro ex Scuola “S. Marta” e hanno fatto la foto nella stessa aula che più di 60 anni fa li accolti e nel terrazzo del plesso.

Oramai settantenni pensionati hanno giocato con un cruciverba realizzato per l’occasione per ricordare le avventure scolastiche, le battaglie a colpi di borse, le scalate nei viottoli di Monserrato, i saggi ginnici (post-fascisti) alla fine dell’anno scolastico, scambi e giochi di figurine di calciatori durante la ricreazione, corse al suono della campanella per arrivare prima degli altri a S. Anna per la refezione e fare un eventuale bis di pasta e fagioli.

Erano presenti Raniolo, Lombardo, Sabellini, Tona, Civello, Cataldi R., Agosta, Cannizzaro, Tamburello, Giallongo, Rizza, Basile.

A distanza hanno partecipato: G. Cataldi direttamente dalla sua barca a vela nel mare dell’isola d’Elba e alcuni assenti giustificati per impegni di famiglia; mentre in tre hanno seguito il tutto direttamente dal “cielo”.

La rimpatriata si è conclusa con pranzo e torta e un brindisi per augurarsi altri incontri.

