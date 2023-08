Monterosso Almo. Nel vivo i festeggiamenti in onore del patrono

Entrano da oggi nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista patrono e protettore di Monterosso Almo . Ieri sera si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Maurizio Di Maria con la presenza dei componenti dei due comitati di San Giovanni e dell’Addolorata che curano ogni anno le feste religiose in paese. Oggi , 31 agosto, si celebra la giornata del volontariato. Alle 20 verrà celebrata la santa messa presieduta da don Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale di Ragusa. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, Andrea Barone presenta la seconda edizione di “Dona un sorriso per amore” a cura dell’Avis sezionale con la collaborazione del comitato dei festeggiamenti e l’Amministrazione comunale. Domani, venerdì 1° settembre, è la giornata dei portatori e dei devoti. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Novello, parroco della Cattedrale di Noto. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo musicale con Andrea Barone in Zero Zucchero & C. Sabato 2 settembre, giornata di vigilia, alle 8 la sfilata del corpo bandistico e questua, alle 11,30 raccolta e benedizione del pane. A mezzogiorno, la discesa dall’altare maggiore del simulacro del santo patrono con diretta Facebook sulla pagina “Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo”. Alle 20, la celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Carcanella, referente per la diocesi di Caltagirone per la tutela dei minori. Alle 22, poi, grande spettacolo musicale con il concerto di Roy Paci & Aretuska nell’ambito del Caliente tour che già grande successo ha fatto riscontrare nelle precedenti tappe.

Nella foto di Bucchieri i componenti dei Comitati di San Giovanni e dell’Addolorata con il parroco don Peppino Antoci e gli altri ecclesiasti.

