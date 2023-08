Atletica. Bene la “Castello città di Modica” ai Regionali”

La società “Il Castello città di Modica,” ha partecipato, con significativi risultati, ai Campionati Regionali Individuali Master, che si sono disputati presso il campo scuola di Catania. Il fortissimo Giorgio Blandino, nella distanza dei 100 metri Master, è risultato secondo di categoria, SM 55, e terzo nei 200, su una lista di 32 iscritti. Il redivivo Carlo Adamo ha corso anche lui i 100 metri, stabilendo il suo record personale, nella categoria SM 70 e guadagnato ben due medaglie d’argento, nel salto in lungo e nel lancio del peso. Il solito Enzo Di Raimondo, per non essere da meno, ha conquistato anch’egli, due medaglie d’argento nella sua categoria SM 65, una nei 1500 metri e l ‘altra nei 5000 metri, secondo solo al fortissimo Salvatore Paternò della società Atletica Avola. “La nostra società – dichiara Di Raimondo – spera di poter partecipare con qualche suo atleta, ai prossimi Campionati Europei Master su pista, in programma dal 21 Settembre al 1 Ottobre a Pescara”.

