La poetessa della Malesia Siti Ruqaiyah HASHIM

Siti Ruquaiyah Hashim è una poetessa della lontanissima Malesia , che nei suoi versi trova nuovi spazi d’ispirazione e di rilasso creativo. Con un senso molto sviluppato per la giustizia umana, scrive poesie cariche di protesta contro i potenti che minacciano l’intero mondo con il loro desiderio insaziabile d’impadronirsi di tutti i beni del mondo e diventare sempre più ricchi. Ma lo fa con una idea molto concreta: come far crescere la pace nel mondo attraverso i versi e la poesia creata nelle lingue del mondo intero.

Con molta tenerezza descrive anche la sua devozione verso le persone amate, verso la vita in genere, verso tutti coloro che l’hanno spinta a fare qualcosa di più per la crescita dell’ umanesimo in genere, nonostante la provenienza, nazionalità, o la religione. Ultimamente, con un desiderio molto preciso, ha preparato la sua nuova Antologia bilingue inglese/malesiana “Pace su di te Davos” (Peace be upon you Davos) dove oltre le sue poesie sono presenti quelle di 18 collaboratori e di altrettanto noti poeti e rappresentanti dei loro propri paesi. L’Antologia è stata pubblicata a Zagabria (Croazia) dal centro Cultura dei sogni e sotto la premurosa cura di Zdravko Odorčić. Riportiamo alcune poesie di Siti Ruquaiyah Hashim.

1.Preghiera per Aisha Lulu

Oggi Aisha Lulu, ragazzina di 5 anni

una orfelina di Gaza,

è morta da sola.

Ah! quel sorriso da martire

Nessuno della sua famiglia

non aveva affermato di seguirla

fino all’ ospedale in Gerusalemme

perché le regole sono tali

Sul punto di controllo soldati Sionisti

pensavano che Aisha Lulu lottasse per la sua vita

dal cronico tumore cerebrale.

Solo una donna sconosciuta

donava la compagnia

dall’amore e compassione per quel sorriso orfelino:

nulla sapeva

sui giochi politici delle capacità e delle potenze

E’ stata una grande morsa dell’umanità

mostrata a Aisha Lulu

orfelina di Gaza

Ed Aisha Lulu muore

piangendo fino al fine della sua vita

Oh Signore, dov’è l’umanità

cos’è l’umanità

del Scelto?

Al Fatah per Aisha Lulu

forse è come essere morta:

è meglio per te, angelo mio.

Sarajevo, inverno 2019

2.Tu sei inizio, centro e conclusione

Uomo mio

scusami se sono

sempre impaziente

con me stessa

Attualmente,

è come se dicessi:

tu sei io

e io sono te

Avevi detto pace su di te

e avevi dichiarato

“Tu sei inizio, centro e la conclusione”

e io ho accettato le tue ragioni

e le tue dichiarazioni.

Si, noi siamo incarcerati

dal dolore

e io sto ancora graffiando

finché noi due

non saremo liberati dalla prigione

respirando l’aria di libertà

ognuno nel proprio paese.

Priština, inverno 2020

3. Quell’errore

Errore provocato dalla pelle verde di quel tempo

mi portò fino alle porte della miseria

e da decenni venti non furono più veloci

dalla confusione multicolore della sua vita

Questa volta

Io non andrò a lasciare di nuovo

che la confusione dei colori

passi attraverso miei desideri

Scelte nella tua mano

scelte nella mia mano

perché l’amore da sola

non basta per iniziare

questo bellissimo viaggio

Tirana, Albania, inverno 2019

Biljana Z.Biljanovska

Nota introduttiva e traduzione dei versi dall’inglese all’ italiano

Salva