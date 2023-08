Il mercato merceologico di Modica Alta va tutelato e potenziato

Uno degli impegni presi qualche anno fa, subito dopo l’emergenza sanitaria, fu quello di riportare alla sua normalità il mercato rionale di Modica alta, presente con appuntamento quindicinale nel giorno del giovedì.

Dopo una piccola parentesi di sospensione e limitato ai soli servizi di vendita alimentare presso il cortile dei Salesiani, il quartiere di Modica alta ha rivisto la presenza del mercato ogni giovedì poiché negli spazi del Quartiere Sorda, in cui il mercato il giovedì si alterna, era sospeso.

Oggi, più che mai, diventa fondamentale non solo avere il presidio commerciale di ogni genere di prodotto, ma anche di rivederne l’offerta e gli spazi perchè possa diventare strategico per gli ambulanti presenti, per i commercianti della zona e soprattutto per i cittadini.

Per tali ragioni, è stato chiesto all’assessore di intraprenda la strada della concertazione tra ambulanti, associazioni di categoria e ogni settore competente per discutere del mercato rionale di Modica alta.

Il confronto dovrà servire per discutere temi fondamentali e necessari al rilancio dell’appuntamento a cominciare da: posizionamento, logistica, giorno e cadenza, tipologia ed offerta. L’obiettivo è quello di renderlo sicuro, attrattivo e meglio organizzato.

Salva