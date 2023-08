Gli adulti di domani….riceviamo

Dispiace dover prendere atto che agli slogan spesso urlati in piazza sulla scia della nobile battaglia condotta a livello internazionale da Greta Thunberg, non faccia seguito nella quotidianità un comportamento in linea con i principi dell’ ecologismo da parte degli adolescenti di oggi che saranno poi gli adulti e quindi i decisori di domani. Nello specifico in Via dei Navigatori, zona chiesa, alla fine degli anni 90, fu imposto ai proprietari di alcuni lotti da edificare, la realizzazione di alcune opere, subordinando alla loro realizzazione il rilascio delle concessioni edilizie. Furono pertanto realizzati uno spazio verde con giochi per bambini, l’illuminazione pubblica nel tratto interessato e dei posti auto. Inutile dire che più o meno tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno “dimenticato” spesso i normali interventi di manutenzione, effettuandoli solo dopo sollecito dei residenti. Ora lo spazio è preda nelle ore notturne, ma non solo, di adolescenti che lo adibiscono a turno a campo di calcio, zona picnic, pista per biciclette con l’inevitabile abbandono di rifiuti di tutti i tipi, bottiglie di plastica e vetro, lattine, cartoni pizza; in più i residenti devono sopportare gli inevitabili schiamazzi fino a tarda notte. Dimenticavo gli inevitabili escrementi di cani, portati al guinzaglio dai proprietari ma che regolarmente sono sprovvisti di sacchetto e paletta. È stata già inviata una segnalazione per un intervento straordinario di pulizia, ma allo stesso tempo l’auspicio che si possa arrivare soprattuto tra i giovani ad una presa di coscienza su come realmente bisogna rapportarsi con l’ambiente che ci circonda.

