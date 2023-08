Una balena avvistata al largo di Punta Secca

Una balena è stata avvistata al largo di Punta Secca, sulla costa ragusana, da due pescatori sportivi, Alessandro Scribano e Carmelo Iacono.

Si tratta di una balena pilota, la loro maggiore distribuzione è nell’Oceano Atlantico settentrionale, in Antartide e in gran parte dell’Oceania ma vive anche nel Mediterraneo, nel Mar Ligure e nelle acque occidentali della Sardegna. Poche settimane fa, nel mese di luglio, è avvenuto uno straordinario avvistamento di circa 150 individui nella zona del Santuario dei Cetacei, proprio in Liguria.

Iacono e Scribano hanno incontrato il cetaceo, della lunghezza di circa 6 metri, a circa sedici miglia dalla costa. La balena stava “danzando” a pelo d’acqua, da lontano si osservavano le alte colonne d’acqua che hanno incuriosito i pescatori e li ha spinti ad avvicinarsi, facendo la straordinaria scoperta.

