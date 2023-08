Vittoria. Tentato furto in azienda produzione strutture in ferro per serre

La notte di ferragosto, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, vanificavano un ingente furto ai danni di una nota azienda di produzione strutture in ferro per serre di Vittoria.

Le Guardie Giurate, a seguito di segnalazione d’allarme, ispezionavano il perimetro dell’azienda notando un camion sospetto all’interno della proprietà, sul cui cassone erano stati già caricati svariati prodotti di ferro per la costruzione di serre agricole, ma nessuno nei dintorni.

Immediatamente avvisati responsabile aziendale e Polizia, venivano poco dopo sul posto.

Gli Agenti del Commissariato di Vittoria, costatavano che il mezzo pesante risultava essere stato rubato di recente da un’altra azienda locale, mentre i prodotti ferrosi caricati, erano di proprietà dell’azienda e stavano per essere rubati.

Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in azienda

