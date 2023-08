L’attaccante Azzara torna a vestire la maglia del Ragusa Calcio

A volte ritornano. E’ il caso dell’attaccante Angelo Azzara, classe 1996, che torna a vestire la maglia del Ragusa in Serie D dopo che, con la stessa, aveva giocato nella prima parte della stagione 2019-2020 ottenendo lusinghieri risultati. Doti tecniche e creatività sono il suo biglietto da visita. “Sono qui – dice – per rimettermi in gioco e voglio dare una mano ai miei compagni per il raggiungimento di obiettivi importanti. Ringrazio mister Ignoffo che mi ha voluto con forza nel suo gruppo e tutta la società azzurra che ho ritrovato caratterizzata da rinnovato entusiasmo e da una capacità di pianificazione e programmazione che merita senz’altro attenzione. Ecco perché sono responsabilizzato a dare il massimo di fronte a una realtà del genere. Non possiamo fare altro se non lavorare con assiduità per cercare di tagliare traguardi di un certo tipo. Per me è bello ritrovare i tifosi azzurri. Spero sia lo stesso anche per loro”. Azzara arriva dall’Aspra con cui ha vinto i play off di Promozione. Aveva iniziato la scorsa stagione con la Nissa in Eccellenza mentre negli anni precedenti era stato con l’Oratorio S. Ciro e S. Giorgio sempre in Eccellenza. Nella stagione 2020-2021 la cavalcata vincente verso la D con la Sancataldese mentre l’anno prima con il Pro Favara, stagione che aveva iniziato, come detto, con la maglia azzurra delle aquile. Ha militato anche nel Geraci e nell’Atletico Campofranco mentre calcisticamente è cresciuto tra le giovanili della Tommaso Natale.

