Santa Croce. Presentata la 18ma edizione del Memorial Mandarà

Le parole commosse e appassionate del prof. Carmelo Mandarà, padre di Giannunzio, hanno fatto da cornice alla presentazione del 18mo memorial Giannunzio Mandarà. La manifestazione cestistica, organizzata dalla Pol. Vigor con il patrocinio del Comitato regionale Fip Sicilia, si svolgerà dal 21 al 26 agosto presso la palestra Santa Rosalia e piazza Vittorio Emanuele. Ad illustrare l’edizione 2023, oltre allo stesso Mandarà, sono stati il sindaco Peppe Dimartino e coach Giancarlo Distefano, responsabile della Vigor. All’incontro, a cui ha preso parte anche un nutrito numero dei bambini e ragazzini che saranno impegnati nella manifestazione, hanno partecipato anche il vicesindaco Francesco Dimartino, gli assessori Caterina Gambino e Stefania Barone e il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello. “Un evento che arriva alla diciottesima edizione – ha commentato il primo cittadino – e che come ogni anno sancisce l’inizio degli eventi sportivi della città. E’ atteso tutto l’anno e richiama tantissimi atleti. Siamo orgogliosi che possa continuare a svolgersi nella nostra città”.

Il programma prevede tre quadrangolari giovanili, sempre dalle 17: lunedì 21 per l’Under-19, martedì 22 giocherà l’Under-17, mercoledì 23 è il turno dell’Under-13. Poi ci si sposta in piazza Vittorio Emanuele II per il minibasket, strutturati in due gironi da quattro squadre: giovedì 24 agosto gli Scoiattoli, venerdì 25 agosto gli Aquilotti Small. Chiuderà il memorial la categoria Pulcini, con le partite Easy Basket in piazza Vittorio Emanuele II dalle 17 di sabato 26 agosto.

