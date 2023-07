Apre al pubblico piano nobile di palazzo Arezzo di Donnafugata

Apre per la prima volta al pubblico il piano nobile di Palazzo Arezzo di Donnafugata, nel cuore barocco di Ragusa Ibla. Un evento che avviene in occasione dell’avvio della mostra “Le tavole dei Gattopardi”. A partire dal 24 luglio alcuni dei saloni saranno infatti aperti al pubblico ed ospiteranno uno speciale allestimento dei preziosi servizi da tavola in ceramica dipinta, parte della collezione dell’antica dimora.

La mostra, organizzata dall’Associazione Donnafugata 2000, è curata dallo storico dell’arte Costantino D’Orazio, con l’allestimento di Sciveres Guarini Associati, ed è promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in compartecipazione con il Comune di Ragusa.

Palazzo Arezzo di Donnafugata è una delle residenze più imponenti del centro storico di Ibla e appartiene agli eredi dei baroni Arezzo Donnafugata. I visitatori, a gruppi di 12, potranno percorrere la galleria dalla volta a botte sostenuta da venti colonne in pietra, per poi salire la monumentale scalinata e trovarsi all’interno di alcuni dei saloni che costituiscono il celebre “quarto di parata” del palazzo e, dopo avere ammirato uno degli ambienti più maestosi che affaccia sul giardino interno e attraversato la sala da pranzo affrescata, uno dei salotti dalle pareti rivestite in seta e la sala da biliardo, da una botola segreta entreranno all’interno del Teatro Donnafugata, lungo un percorso che svelerà parte del “dietro le quinte” di questa celebre e raffinata dimora siciliana.

La mostra “Le tavole dei Gattopardi” sarà allestita all’interno delle sale dove tre tavole straordinarie saranno pronte come per accogliere un pranzo di gala, con alcuni dei servizi storici della famiglia e sarà fruibile dal 24 luglio al 23 settembre dalle 10.45 alle 19.45 tutti i giorni, lunedì escluso. Per informazioni e prenotazioni collegarsi al sito www.teatrodonnafugata.it tel. 3342208186 – email info@teatrodonnafugata.it.

Salva