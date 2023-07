La Kudos Modica ancora in auge a Rimini

Sei” gli atleti Kudos Modica che, accompagnati dai tecnici Floridia Angelo e Rivarolo Cristina, hanno preso parte al campionato Nazionale Silver Gaf, che si è svolto a Rimini dal 23 Giugno al 2 Luglio.

A brillare per la Kudos ginnastica Modica ben due atlete, Pitino Mavì e Marangio Julia, che conquistano il titolo di Campionesse Nazionali.

Il primo giorno di gara si apre con le fasi di qualificazione, Maggio Sofia, LC-S1, e Agosta Martina, LC-J1, dopo una buona rotazione agli attrezzi e con qualche filo di emozione si piazzano rispettivamente al 93° e al 118° posto in classifica, Lopes Costanza nel livello LB3-J1 si classifica al 93° posto.

Pitino Mavì che gareggia nel livello più alto del circuito Silver, ovvero l’Eccellenza, categoria J1, a fine giornata si piazza al 9° posto ALL AROUND e stacca il pass per le finali di specialità al Volteggio, Corpo libero e Trave.L’indomani, giorno della FINALE per la ginnasta Pitino, dopo un salto perfetto al Volteggio e un’elegante Corpo Libero, viene nominata Campionessa Italiana di Specialità al Volteggio e nell’attrezzo Corpo libero si aggiudica una medaglia di bronzo.

Le gare continuano con Reale Giulia, livello LB3-S1, che con una rotazione quasi impeccabile agli attrezzi stacca anche lei il pass per la finale piazzandosi al 3° posto. ln finale con qualche filo di emozione in più e qualche piccola sbavatura agli attrezzi si classifica al 17° posto.

Il Campionato Nazionale si conclude con la ginnasta Marangio Julia, anche lei nel livello più alto del circuito Silver, L’Eccellenza, nella categoria J2, si classifica al 7° posto ALL AROUND e stacca il pass per le finali di Specialità a Parallele, Trave e Corpo libero.

Il giorno della finale, con un’esecuzione a dir poco perfetta a livello tecnico e coreografico, conquista il titolo di Campionessa Nazionale Specialità Corpo Libero, e si aggiudica una prestigiosa medaglia di bronzo nella specialità Parallele..

“E’ un momento fondamentale per le nostre ginnaste – ha detto il presidente della Kudos, Elisabetta Puglisi che sempre sostiene e tifa per le proprie ‘bambine’ – perchè sono queste competizioni, che fanno crescere nelle nostre ragazze la voglia di continuare la propria formazione ginnica per ambire ancor di più a maggiori successi”.

“L’attività ginnica non si ferma, in Kudos non è ancora il momento di mare e di bagni…” dice il tecnico delle due campionesse, Angelo Floridia, “si è vero, i Campionati Nazionali sono il punto di arrivo finale delle gare portate avanti tutto l’anno e, nell’ambito della FEDERAZIONE sportiva, rappresentano certamente uno dei momenti di maggior qualità ginnica, ma è adesso che gli allenamenti diventano più intensi perchè è proprio nel periodo estivo che ci si prepara per le prossime gare, studiando nuovi elementi per le competizioni previste nel mese di Ottobre”.

