Giovanni Romano nuovo attaccante del Ragusa Calcio

Giovanni Romano, bomber, classe 1996, originario di Giugliano, in Campania, è uno dei nuovi attaccanti del Ragusa calcio edizione 2023-2024. Romano, proveniente dal Lavello, in D, dove ha concluso la scorsa stagione, aveva iniziato la stessa con il Termoli. In carriera, poi, ha giocato con il Portici, con il Santa Maria Cilento, con il Savoia e con l’Aversa sempre in Serie D con sette presenze in Serie C2 nella stagione 2013-2014 sempre con la maglia dell’Aversa.

“E’ la prima volta – afferma Romano – che gioco con una squadra siciliana anche se il girone lo conosco molto bene. Sono stato molto motivato dalla chiamata di mister Ignoffo che so essere una persona grande intenditrice di calcio. So che Ragusa è una piazza molto esigente e sono pronto a calarmi in questa nuova realtà. Non vedo l’ora di iniziare perché voglio cercare di dire la mia in questo contesto. Si annuncia un’avventura molto stimolante. Ai tifosi dico soltanto che da parte mia ci sarà il massimo impegno e che ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società, vale a dire la salvezza tranquilla. E quello che arriverà in più sarà, naturalmente, tanto di guadagnato per la crescita di una squadra che, con la guida di mister Ignoffo, sono certo che cercherà di dare il massimo”.

Salva