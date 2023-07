Ragusa. “Sport e Solidarietà”, torneo di Padel

Lo Sport ha la capacità di unire le persone nella solidarietà specie in questi mesi di emergenza, prima sanitaria e poi climatica, che hanno messo a dura prova ampie fasce di popolazione. I recenti eventi calamitosi che hanno colpito l’Emilia-Romagna hanno recato un duro colpo all’impiantistica sportiva della zona, causando il danneggiamento e a volte la distruzione delle attrezzature in essa contenute.

Il CSI Ragusa, in collaborazione con il Comune, ha avviato una campagna di raccolta fondi organizzando un torneo di Padel per il 21 luglio, presso l’impianto sportivo “Le Sirene” a Marina di Ragusa al fine di destinare le quote di iscrizione alla predetta raccolta.

Il Torneo si giocherà nelle specialità del doppio misto in una prima fase a gironi e poi a seguire con le varie fasi ad eliminazione diretta.

La quota di partecipazione è di 20 euro a persona ed è comprensiva di tessera assicurativa e quota campo.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria CSI al numero telefonico 3455185362.

Il torneo si svolgerà in orario serale e inizierà alle 18.30.

