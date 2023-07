Modica, erogazione acqua potabile: tutte le vasche d’accumulo da ieri in funzione

Arriva da Palermo finalmente una buona notizia che riguarda l’erogazione dell’acqua potabile soprattutto nella zona dell’altipiano modicano. Il Dott. Gaetano Punzi è stato delegato dal dirigente Giuseppe Dimino per discutere delle problematiche legate all’erogazione dell’acqua sull’altopiano modicano, a seguire da vicino il servizio offerto dal Consorzio di Bonifica. Già da ieri, per la prima volta dopo tantissimi mesi, tutte le vasche di accumulo dell’acqua potabile stanno immettendo contemporaneamente il prezioso liquido nelle condutture. Già da qualche ora si vedono i primi benefici tant’è che le chiamate per le autobotti sono drasticamente diminuite dell’80%. Qualora ciò non dovesse avvenire capillarmente in tutte le zone, invitiamo l’utenza a segnalare il disservizio all’ufficio competente del Comune di Modica, telefonando al n. 346 6558152.

