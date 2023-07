Vittoria.Il Consiglio non approva il Rendiconto di gestione 2022

“Il Consiglio Comunale di Vittoria non approva il Rendiconto di gestione 2022 con un voto che danneggia esclusivamente la Città.

Il Rendiconto è un atto dovuto, prettamente tecnico; è corredato da tutti i pareri necessari e favorevoli dei Revisori: ma il Consiglio non lo approva

(sotto le mentite spoglie dell’astensione che equivale a voto contrario) omettendo di dare le motivazioni al voto ( l’astensione è un voto contrario).

L’atto sarà approvato nei termini di legge dal Commissario Regionale tempo venti giorni.

La vita della città viene colpita e subisce un duro colpo, ma non si ferma ( semmai si rafforza e si serrano i ranghi); i ritardi e i danni; ritardi nei trasferimenti statali, mancata possibilità di assunzioni, rallentamento dei servizi per responsabilità di coloro che hanno assunto un ruolo contrario agli interessi della stessa e contro tutti i vittoriesi.

Non hanno avuto la forza, la dignità e le idee per modificare il Bilancio di previsione 2023-2025 e si sono rifatti sul Rendiconto di gestione 2022 che nulla ha a che fare con la gestione dell’Ente.

La rabbia e il livore hanno avuto il sopravvento. Ma la nostra linea non cambia: pulizia e dignità per Vittoria”.

