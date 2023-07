Attivo a Marina di Ragusa e a Punta Braccetto il Servizio comunale di Vigilanza e Salvataggio in mare

Sabato 1 luglio ha avuto inizio il Servizio comunale di Vigilanza e Salvataggio in mare coordinato dalla Protezione Civile del Comune di Ragusa. Tale servizio, istituito ai sensi della Legge regionale n. 17 del 1998, è finalizzato a fornire assistenza agli utenti della spiaggia in caso di necessità. Sono complessivamente 25 gli assistenti ai bagnanti dislocati tra la postazione “Marina di Ragusa”, in zona Dogana e “Punta Braccetto”. La Sala Operativa del presidio di Marina di Ragusa e ubicata all’interno del porto turistico ed è composta da operatori dotati di mezzi nautici, nello specifico due gommoni è una moto d’acqua. Il servizio è operativo tutti i giorni fino al 15 settembre dalle ore 9 alle ore 19.

Salva