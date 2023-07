Buone nuove per il decoro urbano a Comiso e Pedalino

In soli 15 giorni dal giuramento assessoriale, novità per l’ambiente e il decoro urbano a Comiso e Pedalino. “Un programma basato sulla collaborazione di tutti, a cominciare dagli operatori della ditta Busso, ma senza deroghe per nessuno. Intanto è già programmata una pulizia dettagliata e straordinaria al Cimitero di Comiso, giovedì 6 e venerdì 7 luglio”. A dichiararlo è ilvice sindaco, Giuseppe Alfano.

“Nei primi 15 giorni successivi all’insediamento di questa amministrazione – spiega Alfano- mi sono dedicato all’ascolto, ai sopralluoghi, al monitoraggio di Comiso e Pedalino. Un’azione che mi ha visto impegnato a 360 gradi per progettare nuove linee guida su cui puntare e dare una svolta significativa. Infatti – ancora il vice sindaco- tra i punti principali c’è innanzitutto la riattivazione degli ispettori ambientali che, sinergicamente con i Vigili Urbani, si occuperanno del controllo del territorio al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti, e/o di intercettare i trasgressori attraverso appostamenti e anche tramite la prossima allocazione di video camere. Si occuperanno anche di guardiania dei parchi. Verrà attivata anche la pulizia costante di aree verdi, sedi viarie del centro urbano, delle periferie e delle contrade. Inoltre – aggiunge ancora Alfano – tra gli obbiettivi prefissati, c’è la riattivazione delle fontane, da quelle della villa comunale sulle quali stiamo già operando, a quelle di piazza fonte Diana che, al momento, sono funzionanti al 50%, fino a rendere tutte le fontane presenti sul territorio attive. Naturalmente sono previste scerbature e pulizia nella frazione di Pedalino. Due punti per me sono importanti – sottolinea il vice sindaco- relativamente alla diversa allocazione dei cassonetti dei rifiuti in pieno centro storico che verrà effettuata in piena collaborazione con i ristoratori, e al mercatino settimanale del venerdì. Su questo punto ho già dato disposizioni innanzitutto per gli orari. Gli ambulanti possono stazionare fino alle 13.30 e non oltre e intendo essere molto determinato anche sulla pulizia del sito da parte loro. Tuttavia, stiamo valutando la possibilità di spostamento di tutto il mercato in zone raggiungibili facilmente, ma decentrate dal centro urbano. Infine – ancora Alfano – è già in programma per giovedì 6 e venerdì 7 luglio, una pulizia straordinaria e radicale del cimitero di Comiso, perché l’attenzione per un luogo di culto non vada riversata solo in occasione delle ricorrenze di novembre. E’ solo una parte dei punti programmatici che mi sono prefissato, – conclude Giuseppe Alfano – c’è tanto da fare per cambiare veramente volto alla nostra città e alla nostra frazione, ma sono certo che con la collaborazione sia degli operatori della ditta che fanno quotidianamente il loro dovere da sempre, e con l’aiuto dei cittadini che hanno dimostrato forte senso civico anche in momenti di criticità, potremo godere di una città che merita non solo di essere vissuta, ma anche visitata”.

