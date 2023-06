L’Avimecc Volley Modica conferma Riccardo Capelli

Quinta riconferma in casa Avimecc Volley Modica. Anche lo schiacciatore Riccardo Capelli, infatti, vestirà di biancoazzurro nel prossimo campionato di serie A3.

Classe 2000, dunque con larghissimi margini di miglioramento, Capelli è arrivato a Modica la scorsa stagione dal Castellana Grotte. L’atleta brianzolo è stato tra i migliori atleti modicani dello scorso campionato, guadagnandosi sul campo la riconferma all’ombra del Castello, componendo insieme a Chillemi, Raso, Putini e Nastasi lo “zoccolo duro” e l’ossatura portante del sestetto affidato a Enzo Distefano.

“E’ sempre bello essere riconfermati – spiega Riccardo Capelli – e per questo ringrazio molto la società per la fiducia che hanno riposto in me. Sono contento di aver trovato l’accordo e poter difendere nuovamente i colori di una città fantastica come lo è Modica. Ho accelerato la decisione di restare a Modica, dopo aver saputo di avere come coach Enzo Distefano, persona per cui nutro grande stima. Sono sicuro che – continua – sarà un grande condottiero per noi e per tutto l’ambiente modicano. Sono felice anche del fatto che tanti miei compagni abbiano nuovamente sposato il progetto Volley Modica dopo l’anno scorso in cui abbiamo faticato in alcune fasi del campionato, ma ogni stagione ha una storia a se e lo scorso campionato credo ci sia servito per poter lavorare meglio in futuro soprattutto sotto alcuni aspetti. A Modica si lavora bene, già quando sono arrivato la prima volta ho trovato una famiglia e sarà ancora più bello allargare questa famiglia riuscendo a portare sempre più tifosi al “PalaRizza”. Noi squadra nel senso di atleti e staff tecnico e dirigenziale – conclude Capelli – lavoreremo duramente tutti insieme per cercare di portare Modica dove merita di stare”.

