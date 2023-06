Santa Croce. Poliambulatorio, Dimartino incontra direttore Asp

La realizzazione della Casa della Comunità di Santa Croce e la razionalizzazione dei servizi sanitari sono stati al centro dell’incontro che il sindaco Peppe Dimartino ha avuto stamani con il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, dott. Raffaele Elia. Com’è noto, è in corso l’iter per la realizzazione del progetto per un ammontare complessivo di 783mila euro finanziati nell’ambito dei fondi del Pnrr, che offrirà servizi sanitari fondamentali per i cittadini di Santa Croce, i quali avranno così la possibilità di avvalersi di prestazioni sanitarie senza doversi spostare in altri comuni. La Casa della Comunità sorgerà nei locali dove al momento si trova il Poliambulatorio, che dunque necessita di lavori. “Ho chiesto ai vertici Asp, nelle more della realizzazione della struttura, che i servizi del Poliambulatorio non vengano spostati da Santa Croce – dice il primo cittadino -. Questa è infatti una ferma intenzione dell’Amministrazione. Ho trovato da subito grande disponibilità e rassicurazioni nel direttore sanitario che ha condiviso totalmente questa intenzione. Stamattina, insieme al Dott. Elia ed ai tecnici dell’Asp, abbiamo già effettuato i primi sopralluoghi per valutare le sistemazioni più idonee dove trasferire i servizi”.

