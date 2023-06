Contenitori dei rifiuti nel percorso mercatini di San Pietro

In occasione della festività di San Pietro, – ha dichiarato il Sindaco – abbiamo pensato ad una serie di iniziative che serviranno a fare in modo che la Città si mantenga pulita e che non ci sia la necessità di interventi straordinari successivi ai giorni di festa. In questo senso, in sinergia con l’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, e con gli uffici preposti, abbiamo pianificate azioni di ‘prevenzione’ specifiche”

“Saranno istallati – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro – contenitori di raccolta rifiuti lungo tutto il percorso dei mercatini ambulanti in viale Medaglie d’oro. Nell’immagine allegata, c’è l’esatta disposizione dei contenitori di Carta, Vetro, Organico e Plastica. Non abbiamo collocato per scelta i contenitori del ‘Secco non riciclabile’, perchè i rifiuti prodotti nei giorni di festa, potranno e dovranno essere interamente differenziati e recuperati”

scarica la mappa: https://ufficioecologiamodica.it/mercatini-sanpietro

