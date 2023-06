Una morte inattesa quella di Roberto Ruta, 38enne modicano. Ieri sera, sembra per infarto è stato trovato privo di vita dalla moglie che, rientrata da una riunione, aveva citofonato nell’appartamento alla Circonvallazione Ortisiana per andare a cenare dalla madre. Non ottenendo alcuna risposta, è salita in casa e lo ha trovato già morto. Le esequie saranno celebrate mercoledì mattina nella Chiesa del sacro Cuore.

