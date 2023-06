Modica, il liquore morbido e cremoso con caratteristiche uniche

Il cioccolato di Modica Igp è la principale fonte di ispirazione di Cho, il liquore morbido e cremoso grazie a caratteristiche uniche che, creato da SolBarocco, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti al recente World liqueur awards. “Siamo usciti fuori da questa prestigiosa competizione – racconta Giorgio Solarino, creatore di Cho – con tre prestigiose medaglie. Quella d’oro per il design della bottiglia, la medaglia d’argento per la voce cioccolato e, ancora, quella di bronzo per il prodotto. Insomma, un trionfo di tutto rispetto per il nostro liquore se si considera che si misurava con altri provenienti da varie parti del mondo. Posso essere sincero? Ci speravamo ma non ce l’aspettavamo. E, comunque, se questi risultati sono arrivati significa che è stato fatto un buon lavoro che ci stimola a fare ancora di più e meglio per il prossimo futuro”. Il liquore nasce da un attento studio e un rigoroso equilibrio tra la soluzione idroalcolica e il cioccolato di Modica Igp all’85% e nessun altro ingrediente. “Per noi – continua Solarino – è stato un modo per esaltare il cioccolato di Modica Igp. Il liquore è custodito come in una grande barrique ma in pietra naturale settecentesca con le volte a botte lunettate che ne cullano il suo prestigioso carattere. E’ il frutto, inoltre, di una esperienza che, in questo settore, dura da oltre 50 anni nella mia famiglia e che mi porto dietro come preziosa eredità mettendone in risalto i punti di forza. Il World liqueur awards ha di fatto posto in evidenza tutti questi aspetti”.

