Vittoria. Affidata la gestione dello stadio “Gianni Cosimo”

E’ la Asd F.C. Vittoria a gestire lo stadio comunale “Gianni Cosimo”. La società sportiva si è aggiudicata il bando per la gestione dell’impianto.

“Comincia una nuova era per il calcio vittoriese, e lo stadio Comunale deve tornare a splendere. Questo atto punta a far tornare in auge un impianto che ha visto in passato le prodezze delle glorie del calcio vittoriese e che recenti gestioni purtroppo, hanno portato alla distruzione l’intera struttura sportiva”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.

L’Amministrazione Comunale continuerà a fare la propria parte. Gli uffici tecnici redigeranno il progetto per un eventuale inerbimento, in sintetico del rettangolo di gioco. Il delegato allo sport e consigliere Comunale Fabio Prelati, ha dichiarato: “È stato emanato un bando ad evidenza pubblica perché si ritiene sacrosanto affidare i beni che appartengono a tutti i cittadini attraverso atti trasparenti e partecipati. Auguriamo alla società del Vittoria calcio buon lavoro, certi che, dopo aver collaborato con l’Amministrazione Comunale per la riapertura dello stesso “Gianni Cosimo”, possa affrontare una nuova stagione sostenuta, sempre di più, dalla passione e dal calore dei tifosi biancorossi”.

