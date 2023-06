Basket. Ivana Jakubcova alla Passalacqua Ragusa

La Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket completa il quartetto di straniere con l’arrivo di Ivana Jakubcova. Ala-centro di 198 cm, slovacca, Ivana conosce il campionato italiano per avere militato per due stagioni tra le fila del Basket Le Mura Lucca, nel campionato 2019/2020 e nel 2020/2021. In particolare, nell’ultima stagione trascorsa in Italia, la giocatrice, classe 1994, ha viaggiato quasi in doppia doppia di media a gara, con 12 punti e 9 rimbalzi. Un altro rinforzo di spessore, dunque, in seno alla formazione di coach Lino Lardo, che sarà completata con l’arrivo di un’altra lunga italiana. Nella stagione appena andata in archivio ha militato nella massima serie francese con la maglia dell’Angers, con cui ha disputato sia i playoff che le coppe europee. Jakubcova è inoltre nel giro della nazionale slovacca con cui lo scorso anno è stata impegnata nei campionati europei. “Sono davvero molto emozionata e grata per l’opportunità di giocare per Ragusa. Il club ha già una ricca storia che voglio aiutare a continuare. Questa squadra sta riunendo molte grandi giocatrici, ma soprattutto bellissime persone, e con qualcuna di loro ho già avuto il piacere di giocare. So che creeremo una cultura forte e positiva e insieme raggiungeremo gli obiettivi del club”.

Salva