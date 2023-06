Nazionali di Dibattito: l’Archimede di Modica è vice campione italiano

L’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Modica è vice campione italiano di dibattito. Nella fase finale del Progetto “Exponi le tue idee” cui erano approdati 16 istituti provenienti da tutto lo Stato (Archimede unico rappresentante del sud Italia) la squadra modicana è arrivata fino alla finale dove ha ceduto di un soffio ai veneziani dell’Istituto “Calabresi – Levi”. Seguiti anche a Milano dai docenti Giorgio Rizza e Emanuele Guerrieri Ciaceri, i ragazzi dell’ “Hortensia/Suits” dopo aver brillantemente superato lo spareggio territoriale Sud hanno affrontato 4 avvincenti sfide che li hanno visti contrapposti all’I.I.S. “Castiglioni” di Limbiate (MI), con un dibattito sul tema “Carne sintetica: pro o contro?”, sostenendo la tesi PRO, all’IIS “Faravelli” di Stradella (PV), con un dibattito sul tema “Cooperazione internazionale e diritti umani”, sostenendo la tesi PRO, all’I.I.S “E. Mattei” di San Lazzaro di Savena (BO), con un dibattito, sul tema “Crescita v/s decrescita: quale modello di sviluppo?”, sostenendo la tesi PRO e al Liceo “Petrarca” di Trieste, con dibattito sul tema “Lo Stato italiano deve investire nella costruzione di termovalorizzatori?”, sostenendo anche in questo caso la tesi PRO. In un crescendo di adrenalina e di emozioni, grazie ad uno stile originale, alle capacità dialettiche e di ricerca delle fonti e, soprattutto, ad un grande spirito di squadra, i ragazzi dell’”Archimede” hanno avuto la meglio in tutte le sfide, accedendo, così, alla finale, svoltasi presso la sede della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Qui si sono trovati di fronte la squadra dell’I.I.S. “Calabresi-Levi” di San Pietro in Cariano (VE), con la quale hanno dibattuto sul tema “I governi devono obbligare le aziende a fornire informazioni sui metodi di produzione per cambiare il modo in cui la popolazione fa acquisti?”, sostenendo la tesi PRO.La sfida si è rivelata appassionante e di altissimo livello, con le due squadre che hanno ribattuto colpo su colpo alle tesi e alle argomentazioni avversarie, in una situazione di persistente equilibrio che ha visto prevalere sul filo di lana la squadra di Venezia, dopo una lunga camera di consiglio, nella quale per i componenti della Giuria non è stato facile raggiungere un verdetto. Il piazzamento d’onore in una competizione a carattere nazionale, in rappresentanza non solo della Città di Modica ma dell’intero Sud-Italia, rappresenta senz’altro un risultato eccezionale per l’IIS “Archimede” diretto dal Prof. Rosolino Balestrieri, frutto non solo dello studio, dell’impegno e della passione dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, ma anche della capacità di organizzazione e di progettazione del Dirigente scolastico e dei suoi docenti. La squadra degli Hortensia/Suite è formata da Davide Adamo, Flavio Ganci, Enrico Ruggieri, Pietro Casiraro, Giulio Fiore, Mirko Cicero ed Emanuele Giannone.

