Cina. Crolla una parte della montagna e uccide 14 persone

Una frana in una zona rurale nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan ha causato oggi almeno 14 morti e cinque dispersi, secondo le autorità locali. Lo smottamento è avvenuto intorno alle 6:00 (ora locale) e travolto un capannone forestale nelle vicinanze della città di Yongsheng, nel distretto di Jinkouhe. Squadre di soccorso formate da oltre 180 persone continuano a cercare le persone scomparse. Una parte di una montagna situata nell’area di Leshan è crollata cogliendo di sorpresa i lavoratori che non hanno avuto il tempo di mettersi in salvo. L’incidente ha anche provocato il ferimento di sette persone. E’ il primo massiccio smottamento di terreno che si registra in quest’area a memoria d’uomo.

