Un motociclista vittoriese, Sergio Scribano, 47 anni, ha perso la vita questa mattina in uno schianto nei pressi di Scoglitti, in Contrada Zafaglione. La sua moto si è scontrata con una una Bmw. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. Rilievi della polizia municipale di Vittoria.

Foto di Franco Assenza

Salva