Maltempo. Danni per gli agricoltori ragusani, comune già attivo

Il vento che, con insistenza, nelle ultime 48 ore, ha soffiato con violente raffiche pure sul territorio comunale di Ragusa ha creato danni pesanti in prossimità delle strutture serricole in alcune contrade come Randello, Amenta, Finocchiara, Punta Braccetto e altre. Raccolti a terra ma anche carrubeti danneggiati seriamente. Oltre a serre scoperchiate. Più tutta una serie di disagi lungo la costa. A rilevarlo, sono Rossana Caruso e Mario D’Asta, entrambi candidati al Consiglio comunale con la lista civica Partecipiamo Ragusa Futura, il secondo già consigliere comunale. Dopo avere raccolto una serie di segnalazioni in proposito, esprimono vicinanza e solidarietà agli operatori agricoli alle prese con disagi molto seri. “Oltre alla solidarietà, però – continuano Caruso e D’Asta – abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale retta dal sindaco Peppe Cassì, che in questo senso ci ha fornito adeguato conforto, di attivarsi al più presto per monitorare l’entità dei danni in questione e predisporre le relative procedure burocratiche per la richiesta dei ristori in favore delle aziende danneggiate. E’ fondamentale fare presto per istruire nei tempi più rapidi possibili le relative pratiche facendo sì che l’Ispettorato agrario abbia l’opportunità di potere garantire le dovute risposte nei tempi rapidi. Purtroppo, ancora una volta, il maltempo ha determinato danni di una certa entità a tutto il territorio. E, adesso, spetterà alla Giunta municipale cercare di fornire quelle risposte che consentiranno di potere guardare al futuro con un minimo di speranza in più. Siamo pronti – concludono Caruso e D’Asta – a coinvolgere le istituzioni sovracomunali se serve. Ai nostri concittadini abbiamo il dovere di dare solidarietà ma anche gli strumenti per ottenere risposte concrete”.

