Gran Maestro Ordine Militare rende visita al presidente di Malta

Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg-Fürstenberg, Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme e Gran Commendatore della Gran Commenda del Castello, con sede a Torri Lanzun a Mensija, San Ġwann, ha reso una visita di cortesia a Sua Eccellenza il Dottor George Vella, Presidente di Malta. Il Gran Maestro era accompagnato dal Cav. Paul Warren e dal Cav. Carmel Bonello, rispettivamente Commendatore e Commendatore Emerito della Gran Commenda del Castello. Il Gran Maestro ha consegnato al Presidente di Malta un’icona dipinta a mano raffigurante “San Lazzaro – L’amico di Cristo” dell’artista georgiano Aleksandre Iashagashvili, commissionata appositamente per questa occasione.

Il Gran Maestro si è recato a Malta in occasione di un doppio 50° anniversario: il 12 maggio 1973, infatti, il Castello Lanzun, o it-Torri ta’ Lanzun come è conosciuto a Malta, è stato formalmente inaugurato dall’allora Gran Maestro dell’Ordine, Sua Eccellenza Don Francisco de Borbón y Borbón, come sede ufficiale mondiale dell’Ordine di San Lazzaro e anche come sede della Gran Commenda del Castello, una giurisdizione ecumenica e internazionale di questo nobile e antico Ordine con sede a Malta.

