Ciclone Mocha cat. 5 in arrivo in Myanmar e Bangladesh

Un potentissimo ciclone con venti fino a 175 chilometri all’ora è diretto a grande velocità verso le coste orientali del Bangladesh e del Myanmar, minacciando circa un milione di rifugiati Rohingya e migliaia di altre persone che vivono nell’area circostante. Le autorità del Bangladesh e Myanmar hanno ordinato l’evacuazione di oltre 500.000 persone prima dell’arrivo del ciclone Mocha, in cui sono previste forti tempeste, mentre altre migliaia di persone in entrambi i paesi sono già fuggite verso aree più sicure. Mocha nel Golfo del Bengala si è intensificato fino a diventare un super ciclone di categoria 5 e diventa la tempesta più forte rispetto al ciclone Amphan del 2020 e che dovrebbe atterrare in Asia stamane. È probabile che il ciclone Mocha si intensifichi ulteriormente e si abbatta tra Cox’s Bazar in Bangladesh e Myanmar, ha dichiarato il Dipartimento meteorologico del Bangladesh in un bollettino. Cox’s Bazar, un distretto di confine sud-orientale, ospita più di un milione di rifugiati Rohingya, la maggior parte dei quali è fuggita dal Golpe militare in Myanmar nel 2017. La violentissima tempesta ciclonica potrebbe scatenare onde di marea fino a 4 metri di altezza.

