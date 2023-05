Libero Consorzio ibleo. Approvato il Rendiconto di gestione 2022

L’assemblea dei Sindaci, con le funzioni del Consiglio, ha approvato all’unanimità il Rendiconto di gestione 2022.

“Un atto che certifica il buono stato di salute delle casse dell’ente e che ci permetterà adesso di procedere con la stesura del bilancio di previsione, in attesa di comunicazione dalla Regione circa i trasferimenti”, ha dichiarato il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza.

Il rendiconto, illustrato dal dirigente del settore Finanze e Contabilità Giuseppe di Giorgio, certifica un risultato di amministrazione di 46,9 milioni di euro. Tra le cose in evidenza, “l’avanzo libero ammonta a 6,4 milioni, in netto aumento rispetto l’anno presidente grazie alla riduzione degli accantonamenti relativi a crediti di dubbia esigibilità”. “L’ente ha assicurato in maniera più che adeguata le principali attività di competenza, come la manutenzione della rete viaria e dell’edilizia scolastica. A tal proposito sono in corso importati progetti finanziati dal Pnrr per adeguamento sismico e realizzazione di palestre. Ed ancora i servizi di assistenza agli studenti disabili e la rimozione dei rifiuti -speciali e non- illecitamente abbandonati lungo le strade del territorio”.

A margine del Consiglio, l’Assemblea dei Sindaci ha deciso di convocare la riunione sulle problematiche relative all’aeroporto di Comiso per il 19 maggio alle ore 10, invitando i vertici Sac e la deputazione regionale e nazionale. Le parti sociali saranno coinvolte in un confronto successivo alla riunione istituzionale.

