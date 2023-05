Sopralluogo della Protezione civile nazionale e regionale nel bassopiano ispicese

Importante sopralluogo effettuato dai tecnici del Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile che hanno visitato i luoghi oggetto di danni collegabili agli eventi alluvionali del febbraio scorso.

La prima parte è stata svolta congiuntamente ai tecnici del Consorzio di Bonifica. È stata segnalata la necessità di dragaggio del Bacino Garifi, per aumentarne la capacità ormai ridotta, e di un intervento straordinario sulla condotta di collegamento tra lo stesso bacino e l’impianto di sollevamento di Acque Basse.

A seguire il sopralluogo, guidato dall’assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto, si è spostato presso il Canale Circondariale, ove è in corso un intervento di pulizia, per 140.000 euro, in prossimità dell’ex Ponte Muni.

È stata ribadita ed evidenziata la necessità di un intervento strutturale finalizzato ad aumentare la capacità idraulica dello stesso Canale. I sopralluoghi sono proseguiti in zona Conca d’oro, Strada Barriera.

Gli assessori Massimo Dibenedetto e Tonino Cafisi, assieme al Consigliere Salvatore Milana ed ai tecnici comunali Geom. Nigito e Geom. Puglisi, hanno ribadito la necessità di finanziamento di tutti gli interventi già effettuati in urgenza e l’importanza di un intervento economico per il rifacimento delle strade urbane ed extra urbane danneggiate dalle piogge.

Il Sindaco Innocenzo Leontini si congratula per il lavoro fatto e auspica un importante intervento degli enti sovracomunali.

Salva