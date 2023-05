Vittoria si veste a festa per la JazzRun

E’ ormai tutto pronto per il via della sesta edizione della JazzRun, che per l’occasione domenica prossima torna alle sue origini, ossia una prova su strada di 10 km, dopo la positiva incursione dello scorso anno nel mondo della corsa campestre. Si torna a correre per le vie cittadine di Vittoria (RG), dove la gara è nata diventando in poco tempo una classica sulla distanza, tanto da essere inserita nel calendario nazionale Fidal.

Sarà la splendida piazza del Popolo a ospitare la linea di partenza con il percorso che si dipanerà per le vie adiacenti del salotto buono di Vittoria attraverso un circuito di 2,5 km da ripetere per ben 4 volte per un totale di 10 km. La gara, valida per il Grand Prix regionale e provinciale, assegnerà i titoli siciliani assoluti e master sulla distanza.

Grazie all’amministrazione comunale nella persona del suo Sindaco On.Francesco Aiello e del suo delegato allo sport Fabio Prelati domenica 14 maggio Vittoria avrà nelle sue strade cittadine i più forti atleti di specialità della Sicilia. Un grosso ringraziamento va soprattutto agli sponsor che sostengono l’evento: quest’anno Albani OP – Soc. Coop. Agricola sarà lo sponsor ufficiale della sesta edizione con il presidente Salvatore Albani, sempre vicino allo sport e al territorio, che omaggerà tutti gli atleti premiati con deliziosi prodotti locali. Un grazie anche all’Avis Vittoria, Kasmenea Rivestimenti e a tutti coloro che a vario titolo contribuiranno alla riuscita dell’evento. La gara fa parte anche del calendario Uisp, con il Comitato Territoriale diretto da Tonino Siciliano che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo appoggio.

Il ritiro dei pettorali dovrà essere effettuato dal presidente di società o da un suo delegato la mattina stessa della gara in Piazza del Popolo, dalle ore 8:00. Il via verrà dato alle 10:00 con le premiazioni fissate per le ore 12:00. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria, uomini e donne.

Tutte le info su https://www.facebook.com/JazzRunVittoria, tel. 3315785084

Salva