Modica. Un itinerario alla scoperta della Madonna delle Grazie

Nel contesto dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Modica sarà realizzato Venerdì 12 Maggio a partire dalle ore 20.30 un itinerario a cura dell’associazione La via delle Collegiate.

Un viaggio nella storia del Santuario mariano per svelarne vicende e fatti, alla luce delle ultime ricerche realizzate presso l’archivio capitolare di San Pietro Apostolo, che hanno caratterizzato non solo la chiesa ma il culto mariano nella città. Sarà anche occasione per visitare i restauri in corso alle tele settecentesche ritrovate nel 2021 che saranno mostrate per l’occasione, un tesoro d’arte sacra recuperato e di cui si sta realizzando il recupero. Infine è prevista la visita ad alcune chiese di Modica bassa in cui si approfondirà il profondo legame tra la città e Maria dal punto di vista religioso, storico e artistico.

L’itinerario si inserisce nel contesto delle iniziative realizzate dall’Associazione La via delle Collegiate per la valorizzazione del patrimonio culturale religioso della città di Modica in collaborazione con la Basilica Santuario Madonna delle Grazie.

