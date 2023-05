Confimprese. Centro storico di Ragusa priorità prossimo Sindaco

“Nessun confronto ma una richiesta esplicita: Il centro storico tra le priorità dei candidati a sindaco di Ragusa” Lo chiede a gran voce il presidente comunale di Confimprese iblea, Peppe Occhipinti, all’indomani della chiusura dell’ennesima attività commerciale nel ‘cuore’ della città.

“Non facciamo sconti a nessuno -incalza Occhipinti- tanto meno al sindaco uscente che non ha recepito le richieste di aiuto delle attività commerciali e dei comitati cittadini. L’indifferenza e l’inefficienza e’ dinanzi agli occhi di tutti basti pensare all’ordinanza anti bivacco che non ha sortito gli effetti sperati”. Occhipinti parla di un centro storico sempre più emarginato lontano dagli spot elettorali visti in questi giorni.

‘Lo abbiamo chiesto tante volte -commenta Occhipinti -un confronto sugli eventi e sulle manifestazioni da organizzare. Adesso diciamo basta alle facili promesse, alle illusioni, di coloro che hanno devastato il centro della città non riuscendo neppure ad approvare in tempo il piano particolareggiato che poteva dare un impulso al recupero di decine di immobili fatiscenti. Sembra che tutti siano impauriti o, peggio ancora, rassegnati di fronte all’inerzia del politico di turno. Anzi, più tempo passa, e più prendiamo atto del disinteresse verso i beni che rappresentano la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Anche durante la precedente campagna elettorale – aggiunge Occhipinti – abbiamo ascoltato grandi proclami per la rinascita del salotto della città. Oggi, putroppo, la triste realtà è dinanzi agli occhi di tutti. Il centro è stata ghettizzato. Con la famiglie ragusane che preferiscono andare altrove”.

