Rosolini ha ospitato il 41 Premio Sicilia

Il Cineteatro Santa Caterina a Rosolini ha ospitato la 41^ edizione del “Premio Sicilia”,

nato nel 1982 dall’idea di Corrado Armeri (foto in fondo)e volta a promuovere la sicilianità e ancora oggi diretta e condotta da lui. Edizione dedicata a Biagio Conte (presente in sala il suo assistente arrivato da Palermo, Riccardo Rossi, della missione Speranza e Carità, che ha ritirato il Premio alla Memoria),. L’apertura è stata affidata ad un video su Rosolini, di cui conosciuta la trama, fu’ amore a prima vista per un effimero filmato, che onora un vissuto religioso e una pianta connaturata in tutte le nostre campagne. E’ il Santuario del Sacro Cuore di Gesù e il carrubo, dei suoi frutti pregiati e . Un binomio inscindibile, così definito dall’autore del filmato Rosario Errante, che innorgoglisce l’essere Rosolinese, battezzando Rosolini città del Sacro Cuore e del Carrubo. Un video molto apprezzato dal pubblico in sala e da quello televisivo. La manifestazione si è aperta con il neonato coro di voci bianche “ Cantus Mundi “ diretto dalle Maestre Marisa Buffa, Antonella Calvo, Cinzia Fede, Valeria Baglieri e con la super visione del Prof. Emanuele Calvo.

Il premio alla Solidarietà è andato all’americano Patrick Girondi;

Il premio Internazionale 2023 all’ Emiro Lahouari Bernaba Ben Mahieddine Al Hassani, la cui famiglia ha fondato il regno di Algeria, durante le crociate difesero i cristiani da eccidi immotivati.

Per la comunicazione premiato Pablo Scotellaro dell’Uruguay; per la diplomazia a Carlos Fernando Enciso, ambasciatore in Argentina; per l’amore verso la Sicilia al maltese Philip Rizzo.

La regione ospite del 2023 è stata la Basilicata. Premio ad Agnese Belardi e Maria Rosaria Venone per la sezione Cultura.

I premiati siciliani :

Per l’imprenditoria, il rosolinese Corrado Spataro di Grande Ristorazione, per il cinema il regista Angelo Faraci, per la cultura Giuseppe Corica e Pina Magro, per la solidarietà l’Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, alla presenza del presidente Valentino De Ieso e una folta delegazione di rappresentanti, per la fotografia il modicano Antonino Giurdanella.

Altri momenti sono stati dedicati al Musical con la compagnia Satin Dance di Caltagirone, alla presenza della regista e produttrice Mary Carapezza , con Re Artù e “La bella e la bestia”, oltre alla promessa della canzone Filippo Cavolina della Meo School del coach team Paolo Li Rosi, “Y Guisar” (Saro Cannizzaro e Guido Cicero) che hanno interpretato “Cocciu d’amuri”ed “E vui durmiti ancora”. Tra gli altri ospiti Giancarlo Guerrieri, Ronnie Guarino, il nuovo arrivato Roberto Giuga, il chitarrista pugliese Michele Santarcangelo, che ha accompagnato Girondi e subito dopo hanno partecipato alla festa del 1 Maggio a Pozzallo.

Un grande lavoro svolto dai presidenti di Commissione del Premio, tra cui Domenico Pisana, Corrado Calvo, Armando Siciliano, Lucia Caccamo, Luigi Messina, Luigi Armeri, fondamentale la sua conoscenza delle lingue per la traduzione degli ospiti internazionali.

Salva