Conad Scherma Modica. A Caltagirone prova regionale Paralimpica

Una giornata di grande festa e di sport, inclusivo e senza barriere, quella svolta nel palazzetto dello sport di Caltagirone la scorsa domenica. Il calendario gare prevedeva la 2º Prova Regionale Paralimpica in carrozzina, con in palio i titoli regionali della stagione in corso; un Torneo Integrato a coppie di spada Non Vedenti; un Trofeo Promozionale di fioretto e spada per le categorie under10 che non svolgono attività agonistica ed infine un Trofeo Promozionale di fioretto in plastica per chi ha cominciato a praticare la scherma in questa stagione. Per la Conad Scherma Modica successi nella scherma in carrozzina con Maria Boscarino nella cat. C di spada femminile, che oltre ad aggiudicarsi la prova vince anche il titolo regionale 2022/2023. Per Giuseppe Terranova nella cat. B di spada maschile, che vince la prova in terra calatina e a seguire il titolo regionale della sua categoria. Infine doppia vittoria di singola tappa e di titolo regionale per Valerio Cicero nella cat.A di spada maschile. Nella Cat. C di spada maschile il primo posto in gara per Leonardo Napolitano non è invece bastato per l’aggiudicazione del titolo regionale, vinto dal nisseno Martorana. Per finire nella cat. A di spada femminile 3º posto per Nicoletta Di Rosa, fermata dalla forte palermitana Li Brizzi che oltre ad aggiudicarsi la tappa fa suo anche il titolo regionale. Dopo la scherma in carrozzina il programma gare ha visto svolgersi la prova di spada non vedenti integrata, che prevedeva squadre composte da un atleta non vedente e da un atleta vedente, che tirava bendato, in una formula a staffetta. Ad aggiudicarsi il Torneo la coppia Riccardo Tidona/Antonio Carnazza entrambi della Conad Scherma Modica, sulla coppia Brivitello (Caltagirone) /Ferraro (Modica). Nel Trofeo promozionale con armi in metallo oltre 60 i partecipanti delle diverse società siciliane, con 12 schermitori modicani under10 suddivisi tra fioretto e spada che hanno potuto vivere le emozioni di una prima garetta, che ha visto il susseguirsi di due tornate di gironi all’italiana, senza una classifica finale ma che ha visto tutti i partecipanti premiati per il loro debutto in campo regionale. Infine oltre 50 i presenti al Trofeo Promozionale con il fioretto di plastica, in quello che è un vero e proprio gioco/scherma; che ha visto momenti di grande intensità ed emozione, con la partecipazione fra gli altri di Andrea, Vittoria e Matteo, per e grazie ai quali ogni barriera è stata eliminata, vivendo una grande momento di sport, veramente inclusivo.

Salva