Monterosso. Martedì dell’Angelo con la Madonna in processione

La statua della Madonna in processione per le strade del borgo. Ieri sera martedì dell’Angelo , 11 aprile, con l’uscita della Madonna Addolorata in processione si è rinnovata ancora una volta una secolare tradizione. Questa festa, secondo quanto scrivono gli studiosi, si fa risalire ad un periodo compreso tra il 1640 ed il 1650. Infatti il 31 gennaio del 1644 il re di Spagna Filippo IV emanò una bolla reale con la quale veniva decretata la elezione della Vergine Addolorata a Regina e Patrona Principale di Monterosso Almo. Questo decreto venne notificato alla cittadina iblea nel periodo di Pasqua. Per ricordare questo importante avvenimento sia le autorità ecclesiastiche che i notabili stabilirono che il martedì dopo Pasqua di ogni anno doveva uscire la Madonna Addolorata in processione per tutte le vie del paese. Ed è proprio d’allora , tranne i periodi del covid, che tutti gli anni la statua della Vergine Addolorata, dopo la solenne messa celebrata dall’arciprete don Peppino Antoci, collaborato dal vice parroco don Salvatore e dal diacono Giovanni Agostini , viene portata in processione per tutte le vie principali del paese accompagna dalla banda musicale e da tanti fedeli. Nella di ieri sera la Madonna in processione.

