Modica. Auto elettrica affidata allo Scontrino Sospeso

Da oggi sarà più comodo viaggiare per raggiungere i luoghi del cuore per lo Scontrino Sospeso.

Una XEV YOYO elettrica è stata affidata all’associazione dal gruppo ST Sergio Tumino dimostrando una grande sensibilità verso la causa che quotidianamente perora lo Scontrino Sospeso laddove ci sono persone che chiedono aiuto perché hanno un problema esistenziale da affrontare e risolvere.

“Il nostro ringraziamento non formale al gruppo ST Sergio Tumino, dichiara Alessia Sudano, per l’affidamento di questa auto elettrica che ci sarà di grande utilità per i nostri spostamenti laddove viene richiesto il nostro aiuto. Un bel gesto di solidarietà e condivisione verso di noi che facciamo di questi valori il riferimento quotidiano del nostro agire.”

La XEV YOYO è stata consegnata da Diego Tumino del gruppo ST Sergio Tumino alla responsabile dello Scontrino Sospeso, Alessia Sudano.

“Spero che questa autovettura possa aiutarvi nello svolgimento dell’attività giornaliera dello Scontri Sospeso, dichiara Diego Tumino. Attività che come gruppo Tumino abbiamo da subito deciso di sponsorizzare per dare la possibilità di muoversi liberamente e in maniera sostenibile.”

