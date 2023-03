Prefettura Ragusa. Visita del Sottosegretario al Ministero della Giustizia Delle Vedove

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove, dopo aver visitato la locale Casa Circondariale, ha partecipato, unitamente al Signor Presidente del Tribunale di Ragusa, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e ad una delegazione della deputazione nazionale e regionale, composta, rispettivamente, dal Senatore Salvatore Sallemi e dall’Onorevole Giorgio Assenza, ad un tavolo tecnico interistituzionale presso la Prefettura di Ragusa

Nel corso dell’incontro, cui erano presenti anche il Sindaco di Ragusa, i vertici delle locali Forze di Polizia ed il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, si è discusso su temi attinenti la geografia degli uffici giudiziari in provincia di Ragusa e si è proceduto ad un esame congiunto finalizzato alla ricerca di soluzioni logistiche per un idonea allocazione degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al possibile utilizzo dell’immobile, denominato “Palazzo Tumino”, sito in zona centrale di questo capoluogo.

I lavori del tavolo sono stati considerati proficui dai partecipanti che procederanno, quindi, ad attivare ogni utile iniziativa ed azione di impulso, ciascuno per la parte di propria competenza, per verificare la percorribilità della soluzione prospettata.

