Calcio. Santa Croce chiede al Taormina il pass per la salvezza

Il Santa Croce calcio ritorna a giocare in casa per affrontare la vice capolista Città di Taormina. La gara valevole per la dodicesima giornata del girone di ritorno è da considerarsi un confronto dal coefficiente di difficoltà molto alto.

Nonostante tutto, agli uomini di Gaetano Lucenti, quando oramai siamo arrivati alla quart’ultima giornata dalla fine del torneo, non sarà concesso che un unico risultato se vorranno raggiungere l’ambito sogno della salvezza.

La squadra agli ordini del trainer ragusano in settimana ha lavorato costantemente, mantenendo alta la concentrazione. In tutto l’ambiente biancazzurro si è consapevoli che nella gara di sabato pomeriggio ci sarà in gioco una buona fetta dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione e proprio per questo motivo, la squadra metterà ogni energia per conquistare il massimo dei punti che il confronto riserva. Mister Lucenti in settimana ha fatto svolgere un lavoro differenziato a qualche acciaccato, mentre, non avendo ancora a disposizione Gabriele Reale che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica, ha mischiato le carte al fine di trovare nuove soluzioni. Gli undici titolari saranno, comunque, decisi a pochi minuti dal fischio d’inizio, ma ci si può scommettere che chi entrerà in campo lo farà con uno spirito di rivalsa e d’orgoglio.

La gara si giocherà al Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Patti della sezione arbitrale di Palermo che sarà collaborato dal signor Catanese della sezione di Messina e dal signor Pirozzo della sezione di Palermo.

