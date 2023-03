Modica. Al “Garibaldi” la rievocazione della poetessa Girolama Lorefice Grimaldi

Mercoledì 29 marzo alle ore 18.30 il Teatro Garibaldi di Modica ospiterà una rievocazione della poetessa Girolama Lorefice Grimaldi ( 1681- 1762 ) a 300 anni dalla pubblicazione del volume “La Dama in Parnaso” ( 1723 ) che raccoglie le sue liriche e i sonetti di risposta dei suoi interlocutori. Una piccola ma prestigiosa “società di corte” che coinvolgeva aristocratici, funzionari della Contea, religiosi, filosofi e medici in una rete di relazioni culturali di respiro europeo. Allieva di Tommaso Campailla, animatrice del salotto letterario di Casa Grimaldi e socia di numerose Accademie dell’ Arcadia siciliana, Girolama è espressione di un emancipato universo femminile che dà una forte impronta di “genere” al rinnovamento intellettuale dell’ isola agli albori dell’ Illuminismo. Figlia del principe Enrico, sposata in prime nozze (1693) col governatore della Contea Blasco Castellett e in seconde nozze (1708) con il nobile Giacinto Lorefice , la Grimaldi si impone come protagonista di alto profilo nella storia politica e sociale della Contea di Modica.

L’ iniziativa è promossa da un ampio ventaglio di istituzioni : Fondazione Teatro Garibaldi, Comune di Modica, DM Barone, Imes Sicilia, Fondazione Calabrese, Fondazione Grimaldi, Rotary, Unitre, Liceo Galilei- Campailla, Istituto Alberghiero Principi Grimaldi . La manifestazione è coordinata dai professori Giuseppe Barone, Marcella Burderi e Lucia Trombadore, che hanno curato le ricerche documentarie e archivistiche, e si avvale della partecipazione dei giovani attori-lettori del Liceo Classico. Al termine della serata verrà presentata e distribuita agli intervenuti l’ edizione reprint de “La Dama in Parnaso” curata dalla DM Barone.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Informazioni al Botteghino del Teatro.

